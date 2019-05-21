معلومات الـMTV: وزراء القوات سجلوا ملاحظات ومطالب منها التشدد بموضوع التهرب الجمركي

كشف معلومات قناة الـ"MTV"، أنّ "وزراء "​حزب القوات اللبنانية​" كان لديهم ملاحظات خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، وسجّل وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ 7 مطالب منها التشدّد بموضوع التهرب الجمركي ومعرفة حجم المستحقّات على الدولة الّتي لم ترد داخل مشروع ​الموازنة​ العامة".

وبيّنت أنّ "​حزب الله​" لم يكن بعيدًا عن هذه الملاحظات".

ولفتت القناة إلى أنّ "وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ قد أكّد أنّ النتيجة أكثر من ممتازة ومن خلال المناقشات تبيّن أنّ وضع البلد فعلًا مهترئ وانّ لدينا بقايا دولة".