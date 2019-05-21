كشف معلومات قناة الـ"MTV"، أنّ "وزراء "حزب القوات اللبنانية" كان لديهم ملاحظات خلال جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، وسجّل وزير العمل كميل أبو سليمان 7 مطالب منها التشدّد بموضوع التهرب الجمركي ومعرفة حجم المستحقّات على الدولة الّتي لم ترد داخل مشروع الموازنة العامة".
وبيّنت أنّ "حزب الله" لم يكن بعيدًا عن هذه الملاحظات".
ولفتت القناة إلى أنّ "وزير الشباب والرياضة محمد فنيش قد أكّد أنّ النتيجة أكثر من ممتازة ومن خلال المناقشات تبيّن أنّ وضع البلد فعلًا مهترئ وانّ لدينا بقايا دولة".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـMTV: وزراء القوات سجلوا ملاحظات ومطالب منها التشدد بموضوع التهرب الجمركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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