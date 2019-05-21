أسود: تخفيض العجز إلى ٧.٦ لا يعني أننا بخير اذا لم تتوقف عملية سرقة البلد

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "تخفيض ​العجز​ إلى 7,6 بالمئة لا يعني أننا بخير"، مشيرًا إلى أنه "اذا لم تتوقف عملية سرقة البلد فلن تمر الامور على خير والباقي ضحك على الناس".

يذكر أن ​مجلس الوزراء​، في جلسته ذات الرقم التسلسلي 16، يوم أمس، أكّد أن "​الموازنة​ باتت في خواتيمها، وان جلسة اليوم قد تكون الاخيرة، قبل جلسة الاقرار الختامية في ​قصر بعبدا​، والتي يرتقب أن تكون الخميس لإحالة المشروع الى ​المجلس النيابي​".

وكانت الحكومة قد أفادت بأنها تمكنت "من الوصول الى هدفها في موضوع نسبة العجز التي وصلت الى حدود 7،6 في المئة، في حين بلغت الايرادات الى 20 الف مليار ليرة واكثر من 23 الف مليار ليرة لحجم النفقات".