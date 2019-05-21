كنعان: لإعادة هيكلة الملاك العام وملىء المؤسسات الرقابية

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إبراهيم كنعان​ أن "التقرير النهائي الصادم عن التوظيف سيعلن ظهر الخميس في المجلس النيابي وسيبيّن كل المسؤوليات"، مشيراً الى أن "الحل بمعالجة الحشو الموجود في ​القطاع العام​ هو إعادة هيكلة الملاك العام وملىء المؤسسات الرقابية".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح كنعان أن "​ديوان المحاسبة​ يعمل بـ 6 قضاة من أصل 60"، متسائلاً "كيف نطلب ورقابة ونتمرجل ومن ثم نعطل أجهزة الرقابة وندخل آلالف الموظفين في الملاك".

واعتبر أن "​الدولة اللبنانية​ هي كمكنة للانتخابات للاحزاب".