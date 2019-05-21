كنعان: لإعادة هيكلة الملاك العام وملىء المؤسسات الرقابية

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان أن "التقرير النهائي الصادم عن التوظيف سيعلن ظهر الخميس في المجلس النيابي وسيبيّن كل المسؤوليات"، مشيراً الى أن "الحل بمعالجة الحشو الموجود في القطاع العام هو إعادة هيكلة الملاك العام وملىء المؤسسات الرقابية".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح كنعان أن "ديوان المحاسبة يعمل بـ 6 قضاة من أصل 60"، متسائلاً "كيف نطلب ورقابة ونتمرجل ومن ثم نعطل أجهزة الرقابة وندخل آلالف الموظفين في الملاك".
واعتبر أن "الدولة اللبنانية هي كمكنة للانتخابات للاحزاب".
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