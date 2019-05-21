أوضح وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​، "أننا لم نمانع وضع 2 في المئة على المستوردات من الكماليات التي تستهلكها فقط الفئات الميسورة ولكننا طالبنا بألا تشمل المواد الاساسية التي تطال ذوي الدخل المحدود ولم يؤخذ بطلبنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر فنيش: لم نمانع وضع 2% على المستوردات من الكماليات التي تستهلكها فقط الفئات الميسورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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