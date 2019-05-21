لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، إلى "أنّنا ننتظر إقرار ​الموازنة​ في الحكومة وإرسالها إلى ​المجلس النيابي​ بنسختها النهائيّة لتقييمها وتحليلها". وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "ما هو سبب غياب أيّ كلام عن قطع الحساب الّذي يجب المصادقة عليه قبل إقرار الموازنة، والّذي يشكّل الأداة الأساسيّة للرقابة والمحاسبة وكشف مكامن الهدر و​الفساد​؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: ننتظر إقرار الموازنة لكن ما هو سبب غياب أي كلام عن قطع الحساب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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