مصادر النشرة: ظهور عناصر مسلحة خلال اعتصام عين دارة

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أفادت مصادر "النشرة" عن ظهور عناصر مسلحة في عين دارة، بالتزامن مع الدعوة لتنفيذ احتجاجات وقطع الطرقات التي تؤدي الى المجمع الصناعي لآل فتوش.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن كل من الحزب "التقدمي الإشتراكي" وحزب "القوات اللبنانية" يقودان حملة الإعتراض على المجمع الصناعي، والدعوات إلى تنظيم الاحتجاجات وقطع الطرق. ومنعا لوقوع أي احتكاك، انتشر الجيش اللبناني في المنطقة، مما ادى الى انسحاب العناصر المسلحة فور انتشار الجيش.
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