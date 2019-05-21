سلطات هولندا اعتقلت سوريًا يشتبه بأنه كان قياديا في "جبهة النصرة"

أعلن المدعي الفدرالي الهولندي أنّ "الشرطة الهولندية اعتقلت طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 47 عامًا ويلقّب بـ"أبو خضير"، يُشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم إرهابية في سوريا عندما كان قائدًا في تنظيم "جبهة النصرة".
وأوضح في بيان، أنّ "السوري اعتُقل في مدينة كابيلا جنوب غرب هولندا"، لافتًا إلى أنّ "الرجل متّهم بالمشاركة في القتال المسلّح بوصفه قائدًا أو إرهابيًّا في فصيل تابع لـ"جبهة النصرة"، وقاتل في فصيل اسمه غرباء الموحسن".
وذكر أنّ "المشتبه به كان يعيش في هولندا منذ 2014 وحصل على تصريح لجوء موقت".
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