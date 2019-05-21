اختطاف مغترب لبناني في نيجيريا وباسيل اعطى تعليماته للقنصل لمتابعة القضية

اختطف في ​نيجيريا​ المغترب اللبناني عب.ق.، على يد مسلحين مجهولين حيث يعمل بالقرب من مدينة ​لاغوس​. وأعطى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ تعليماته للقنصل العام في لاغوس الياس نقولا لمتابعة القضية على الفور والعمل على إطلاق سراحه. والشاب المختطف من ​بلدة رحبة​ العكارية المعروفة بكثرة عدد ابنائها المغتربين في ​افريقيا​ الغربية.

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