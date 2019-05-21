شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: استخدام التكنولوجيا الحديثة لحجز القطارات يحبط الكيانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحارب الحكومة الشركات الوهمية التى تنصب على المواطنين وتبيع لهم تذاكر وهمية فى السوق السوداء، حيث أعلنت وزارة النقل اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة وهمية لبيع تذاكر القطارات للمواطنين، فيما طالب نواب البرلمان بزيادة الوعى وتشديد الرقابة للقضاء على الكيانات الوهمية، وتشديد العقوبات على أصحاب تلك الشركات.

فى هذا السياق أكدت النائبة هالة أبو السعد، أهمية الإجراءات التى تتخذها وزارة النقل باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة وهمية لحجز تذاكر القطارات، مشيرة إلى ضرورة الضرب بيد من حديد ضد كل الشركات الوهمية التى تبيع تذاكر للمواطنين.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة ملاحقة أصحاب الشركات الوهمية لبيع التذاكر، وتشديد العقوبات عليهم، بحيث تكون عبرة لكل صاحب شركة تسول له نفسه بيع تذاكر وهمية مما يضر بمصلحة المواطنين.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد إلى ضرورة عمل حملة توعية للمواطنين بأسماء الشركات التى تبيع التذاكر الوهمية من أجل تعريف المواطنين بهم لتجنب التعامل معهم، وضرورة التعامل مع الجهات التابعة لوزارة النقل، مشيرة إلى أن وزارة النقل تقوم بدور كبير فى الفترة الحالية لمحاربة تلك الشركات التى تبيع تذاكر وهمية للمواطنين.

فيما قال النائب سامح السايح عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن الشركات الوهمية أصبحت تستغل وسائل التواصل وتقوم بالنصب على المواطنين وتمارس أعمال غير قانونية ولهذا يجب على الجهات المختصة أن تتصدى لها بالمرصاد وتكشفها ثم يتم كشف هذا الأمر للعامة حتى تكون هذه الشركات عبرة لغيرها ممن تسول لهم انفسهم القيام بمثل هذا الأمر وبمثابة توعية للمواطنين من الوقوع فى مثل هذه الأمر.

Advertisements

وأوضح السايح، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بمنظومة النقل وتم استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة فى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها نظام حجز التذاكر عبر تطبيق مما دفع بعض ضعاف النفوس على إنشاء كيان مواز بهدف التربح والنصب على المواطنين من خلال حجز التذاكر مقابل دفع مبالغ اضافية لصالح هذه الجهات التى تعمل بشكل غير قانونى.

وشدد عضو لجنة النقل بمجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على مثل هذه الكيانات الوهمية التى تستغل المواطنين من أجل تحقيق ربح سريع وتعمل فى إطار غير مسموح به، وضرورة عمل نشرات توعية للمواطنين من أجل عدم التعامل مع هذه الكيانات على أن يتم التعامل مع قناة رسمية موحدة متمثلة فى وزارة النقل وعدم التعامل مع أى جهة أخرى.

بدورها قالت النائبة دينا عبد العزيز، أن اتجاه الحكومة المصرية لميكنة التذاكر سيقضى على الشركات الوهمية التى تبيع تذاكر القطارات للمواطنين فى السوق السوداء.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن اتجاه الحكومة المصريه للتوسع فى الخدمات الالكترونية سيحد من لجوء بعض المواطنين لشركات وسيطة قد تكون مرخصة فتقدم الخدمة بمقابل مما يعطى صورة ذهنية خاطئة بغلو قيمة الخدمة على الرغم أن هذه الزيادة ما هى إلا مقابل تقديم الخدمة، أو غير مرخصة وتمارس نشاط احتيالى.

وفى استجابة لما نشره " الخليج 365 " عن تأسيس شركة وهمية تدعى حصولها على حق بيع التذاكر من هيئة السكة الحديد، وتحصل على 15 جنيها زيادة عن كل تذكرة يتم حجزها من خلالها أعلنت هيئة السكك الحديدية أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، مشيرة إلى أنها اتخذت كافة الاجراءات القانونية تجاه الشركة التى تدعى حجزها التذاكر للمواطنين.