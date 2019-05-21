شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفيا نبيل: موازنة البرامج والأداء المقدمة من التخطيط لا ترقى لمستوى الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء، بتحفظها على مستوى التنسيق بين وزارة التخطيط واللجنة ووزارة المالية فيما يخص موازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أن وزارة المالية قامت ببعض أعمال التخطيط بالنسبة لمتابعة البرامج والأداء، إلى جانب وجود مشكلة في الاتصال في الوزارة بين 2030 وموازنة البرامج والأداء.

وأضافت سيلفيا نبيل أن وزارة التخطيط تقدم العديد من البرامج المميكنة الجيدة، ولكن لا بد من التأكد من استفادة الوزارات منها والتزامها باستخدامها.

وأكدت النائبة سيلفيا أن موازنة البرامج والأداء المقدمة من وزارة التخطيط لا ترقى لمستوى الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة قدمت موازنة ٣ قطاعات هي "الديوان ومعهد التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة"، وأن المقدم من الممكن أن يكون مقبولا لوزارة أخرى غير التخطيط.

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وأضافت أن موازنة البرامج والأداء المقدمة بها مشكلة في المؤشرات ومدي انعكاسها على عمل وزارة التخطيط، وهي الوزارة المعنية بمباشرة كل المؤشرات الخاصة بالوزارات، وبالتالي لا يجوز أن يكون هذا هو مستوى مؤشراتها.

وأضافت سيلفيا أن المؤشرات المقدمة غير معبرة، وهناك برامج لا تحتوي على مؤشرات مثل متابعة إستراتيجية 2030،.

وأكدت سيلفيا نبيل أن اللجنة تعتمد على وزارة التخطيط بشكل أساسي وهذا هو السبب وراء انتقادها بهذا الشكل.