شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد البرلمانى الكندى يؤكد لوكيل البرلمان تقديره للرئيس السيسى وإنجازاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، على التواجد بمطار القاهرة اليوم، لتوديع الدكتور جورج فورى رئيس مجلس الشيوخ الكندى والوفد المرافق له قبل مغادرته القاهرة، عائدا إلى بلاده وذلك بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام، التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،وعدد من الوزراء والمسئولين.

وأعرب الوفد الكندى قبل مغادرته للقاهرة، لوكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، حسب البيان الصحفى الصادر اليوم، عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، وإنجازاته غير المسبوقة فى كافة المجالات، ومشيدين بالخطوات التى تسير عليها مصر لبناء الدولة الحديثة والتنمية الشاملة وبخطط الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والرؤية المستقبلية لمصر والتى يتبناها الرئيس السيسى، وما تنعم به مصر من مناطق سياحية عالمية.

كما وجهوا الشكر لـ"الشريف" على حفاوة الاستقبال منذ وصولهم للقاهرة، وحتى مغادراتهم لمصر، ومشيدين بما يتميز به الشعب المصرى من روح التسامح والأخوة وكرم الضيافة مؤكدين أن كندا على أتم الاستعداد للتعاون الكامل مع دولة عظيمة ومحورية مثل مصر.