شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: تهديدات إيران أسفرت عن تطورات خطيرة فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، إن تهديدات إيران أسفرت عن تطورات خطيرة فى المنطقة سمحت بتعزيز الدعم الأمريكى المباشر والوجود الأمريكى المسلح فى مياه ودول منطقة الخليج، لمواجهة التهديدات الإيرانية المباشرة والأخرى بالوكالة التى يقوم بها الحوثيون وحلفاء إيران فى عدد من دول المنطقة.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى مقاله المنشور على موقع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أنه من المتوقع أن تستضيف السعودية ثلاث قمم مهمة، هى قمة الدول الإسلامية التى تضم 57 دولة، وقمة الدول الخليجية، وقمة عربية ثالثة تعقد على هامش القمتين .

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وتابع مكرم محمد أحمد قائلا: "تأتى هذه التطورات بالتزامن مع تصعيد حاد للتوتر فى المنطقة بدأ فى 5 مايو الحالى بعد أن وجه البنتاجون الأمريكى مجموعة من السفن الحربية بينها حاملة الطائرات إبراهام لنكولن لتكون رفق عدد من الصواريخ والقاذفات من طراز 52- ب رداً على تكثيف عمليات إيران فى المنطقة".

ونوه مكرم محمد أحمد الى أنه رغم أن مؤشرات عديدة تؤكد أن حدة التوتر قد خفتت نوعاً ما، وأن الجميع يستبعد وقوع صدام مباشر بين إيران والولايات المتحدة رغم التحسن الذى طرأ على الموقف العسكرى للحلفاء أخيراً، وزاد فى علاقات التعاون العسكرى بين الولايات المتحدة ودول الخليج، فإن لغة التهديدات الأمريكية قد خفت كثيرا.

وأردف مكرم محمد أحمد: "ومع ذلك يظل السبب الأساسى للتوتر فى أن الخلاف الأمريكى الإيرانى حول الاتفاق النووى لا يزال قائما، خاصة مع ردود أفعال إيران المتوقعة التى تتحدث عن العودة إلى تخصيب اليورانيوم بمعدلات أعلى من السابق وتشغيل بعض مفاعلاتها التى تعمل بالماء الثقيل، لكن الواضح للجميع أن الصدام المسلح ليس فى مصلحة أى من الأطراف، وما من طريق يحقق السلام ويخاطب مخاوف كل الأطراف سوى الحوار الجاد الذى تلازمه الشفافية الكاملة".