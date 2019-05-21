مجلس تنفيذي وإفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
يترأس محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، صباح غد الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام بمدينة الخارجة.
كما تنظم المحافظة، مساء الغد، إفطارًا جماعيًا لقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والشعبية، في عادة تنفذها المحافظة كل عام.
ويكرم محافظ الوادي الجديد، غدا خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة، عددا من قيادات المحافظة التنفيذية، وأطقم التمريض وقطاع الصحة المشاركة في حملة 100 مليون صحة.
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