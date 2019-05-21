محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا على شقيقين، في جريمة قتل فلاح وابنه بمركز مغاغة.
وبحسب مصدر قانوني في تصريحات له، فإن المحكمة استندت في حكمها إلى تقرير الطب الشرعي وأقوال الشهود والأدلة والأحراز المرفقة بأوراق القضية رقم 782 لسنة 2018 كلي شمال المنيا، والتي تعود إلى قيام المتهمان "ر. ر. م. ع" وشقيقه "ر" مقيمان بمركز مغاغة في 24 أغسطس 2018، بقتل المجني عليه "ع.ا.ن" عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأعدا كمينا بأرض زراعية، لقتل المجنى عليه وابنه "أ" قاصدين من ذلك الفتك بهما، وقتلهما على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية ومحضر التحريات، وأقوال الشهود.
كما وجهت لهما المحكمة تهمة إحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، مما يعد مخالفا لقانون العقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعدام شنقا لشقيقين قتلا فلاحًا وابنه في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.