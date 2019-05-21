الإعدام شنقا لشقيقين قتلا فلاحًا وابنه في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا على شقيقين، في جريمة قتل فلاح وابنه بمركز مغاغة.

وبحسب مصدر قانوني في تصريحات له، فإن المحكمة استندت في حكمها إلى تقرير الطب الشرعي وأقوال الشهود والأدلة والأحراز المرفقة بأوراق القضية رقم 782 لسنة 2018 كلي شمال المنيا، والتي تعود إلى قيام المتهمان "ر. ر. م. ع" وشقيقه "ر" مقيمان بمركز مغاغة في 24 أغسطس 2018، بقتل المجني عليه "ع.ا.ن" عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأعدا كمينا بأرض زراعية، لقتل المجنى عليه وابنه "أ" قاصدين من ذلك الفتك بهما، وقتلهما على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية ومحضر التحريات، وأقوال الشهود.

كما وجهت لهما المحكمة تهمة إحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، مما يعد مخالفا لقانون العقوبات.