إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة في حادث مروري ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بنى سويف - حمدي سليمان:

أصيب أب وأم و4 أطفال، اليوم الثلاثاء، بكدمات وجروح ونزيف في حادث انقلاب دراجة نارية "توكتوك" على طريق "بنى سويف – الفيوم" الزراعي.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب "توكتوك" بطريق "بنى سويف – الفيوم" أمام قرية قاي التابعة لمركز اهناسيا.

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وأسفر الحادث عن إصابة محمد سيد عبد الهادي 40 سنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته أسماء محمد سعد 29 سنة، بنزيف في الأنف، و"هاجر" 10 سنوات، مصابة بنزيف بالأنف، و"إسراء" 4 سنوات بكدمات متفرقة، و"شهد" 8 سنوات بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، " أحمد" سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم

انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، ونقلت المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات

