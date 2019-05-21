الانتهاء من 4 مشروعات للصرف الصحي في قرى بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات صرف صحي داخل 4 قرى بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه.

وأكد وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بقرية عدن التابعة لمركز باريس بتكلفة 7.5 مليون جنيه، ومشروع ثاني في قرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة، بتكلفة 4 مليون جنيه، ومشروع ثالث بقرية عبد المجيد الجغيل، التابعة لمركز الفرافرة بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

أضاف "أحمد"، أن المديرية أنهت مشروع صرف صحي متكامل بقرية مرزوق بمركز بلاط بتكلفة 5 ملايين جنيه، ودخلت بالفعل هذه المشروعات الخدمة، في إطار توجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، لتوصيل الخدمات والمرافق لجميع القرى بمراكز المحافظة الإدارية.