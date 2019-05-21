البنتاجون: أوقفنا احتمال الهجمات الإيرانية على قواتنا.. لكن التهديد ما زال عاليا

اعتبر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أن الولايات المتحدة تمكنت من وقف احتمال الهجمات الإيرانية على قواتها في المنطقة، لكن التهديد من قبل إيران لا يزال عاليا.
وقال شاناهان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في البنتاجون: "أعتقد أن خطواتنا كانت مدروسة للغاية وأوقفنا احتمال الهجمات على الأمريكيين، وهذا الأمر يحمل أهمية بالغة".
ولم يذكر شاناهان أي معلومات
وتمر منطقة الخليج بتصعيد ملموس بين إيران والولايات المتحدة التي سبق أن فرضت عقوبات اقتصادية
وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن يلقى أي خطأ من قبل الجمهورية الإسلامية ردا "بقوة عظيمة"، مشيرا إلى أن بدء إيران القتال سيعني "نهايتها رسميا".
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