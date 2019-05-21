حراس رئيس الاستخبارات السوداني السابق يمنعون اعتقاله

قال مكتب الادعاء السوداني، إن المدعين العامين أمروا باعتقال رئيس المخابرات السابق، صلاح قوش، لاستجوابه بشأن "حساب بنكي"، لكن حراسه منعوا اعتقاله.
وأضاف مكتب الادعاء، اليوم الثلاثاء، أن قوش كان يتعين استجوابه بشأن حساب يحتوي على 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار)، وهو حساب لم يكن متاحا إلاله.
وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن القوة المكلفة بحراسة قوش، رفضت تنفيذ أمر القبض عليه وتفتيش منزله، وهدد عناصرها وكلاء النيابة وعناصر الشرطة بإطلاق النار.
وتعليقا على الحادثة، قال نادي أعضاء النيابة العامة في بيان نشرته صفحة "تجمع المهنيين
ودعا البيان إلى إقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الحالي، والتحقيق في هذه الواقعة التي تمس إستقلال النيابة العامة.
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