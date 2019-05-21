قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تراجع عن تهديداته بعدما رأى وحدة "الأمة الإيرانية".
ووصف روحاني، في خطاب بث مباشرة عبر التلفزيون الرسمي، الإدارة الأمريكية بمجموعة من "السياسيين المبتدئين بأفكار ساذجة"، قائلا: إن ترامب تراجع عن تهديداته ضد طهران، بعدما نصحه مساعدونعسكريون بعدم خوض حرب مع الجمهورية الإسلامية.
وأضاف: إن "وحدة الأمة الإيرانية" غيرت قرار ترامب بشن الحرب، مؤكدا أنه لا يمكن للرئيس الأمريكي النيل من عظمة إيران، ولا يمكن لواشنطن أن تخضع طهران، وشدد على أن
وأشار روحاني، أمس الاثنين، إلى أن حكومته بحاجة إلى المزيد من السلطات من أجل مواجهة "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، لافتا إلى أنه يفضل المحادثات والدبلوماسية لتخفيف التوترات مع واشنطن، ولكن ليس في ظل الظروف الراهنة. موضحا أن "الظروف اليوم غير مناسبة للتفاوض وخيارنا هو المقاومة والصمود".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: ترامب تراجع عن تهديداته بعد نصيحة مساعديه بعدم خوض حرب ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.