"الدفاع السعودي" يعترض أهدافاً جوية معادية في جدة والطائف ويدمرها

تمكنت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير أهداف جوية معادية كانت تحلق على مناطق محظورة في محافظتي جدة والطائف بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم الإثنين.

صرح بذلك العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن. وأكد المتحدث أنه تم التعامل مع تلك الأهداف وفق ما يقتضيه الموقف.

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