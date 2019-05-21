"الغذاء العالمي" يهدد بوقف المساعدات في مناطق الحوثيين بسبب التدخل في عمله

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه ينظر في تعليق مساعداته في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الموالي لإيران في اليمن بسبب انعدام الأمن والتدخل في عمله.

وقال البرنامج، في بيان اليوم الإثنين، إن العاملين في المجال الإنساني في اليمن لا يستطيعون الوصول إلى المحتاجين من سكان المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وأكد أنه يتم منع قوافل المساعدات إلى جانب التدخل في توزيع الغذاء فضلاً عن وضع عراقيل متكررة فى طريق اختيار المستفيدين من المساعدات.

وحذر البرنامج من استمرار تلك العراقيل، لافتاً إلى أنه لم يتمكن حتى الآن من تحقيق هدفه لعام 2019 بالوصول إلى حوالى 12 مليون يمني وهو ما يقرب من نصف عدد السكان وذلك بسبب العقبات التي يواجهها البرنامج من قبل ميليشيات الحوثي.

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وشدد البرنامج على أنه إن لم يتم منحه إمكانية الوصول وحرية تقرير من يحصل على المساعدة، فسيتعين عليه اتخاذ القرار الصعب بتنفيذ تعليق تدريجي لعملياته في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ونوه إلى أنه على الرغم من التعهد الذي تلقاه البرنامج في هذا الشأن بتهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح بعملية إنسانية مستقلة تماماً لاختيار الأكثر احتياجاً وضمان حصولهم على المساعدة المطلوبة فقط، إلا أن الحوثيين خالفوا ما تعهدوا به.

وقال البرنامج إنه سيتم اتخاذ قرار التعليق المرحلي لعملياته كملجأ أخير غير أنه سيعمل في الوقت نفسه على ضمان عدم تعرض الأضعف خاصة الأطفال والنساء لمزيد من المعاناة.