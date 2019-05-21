كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مكتب الأمن الدولي وعدم الانتشار بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة فرضت عقوبات على شركتين روسيتين بالإضافة إلى مركز تدريب.

ووفقا للوثيقة المنشورة على السجل الفيدرالي الأمريكي، تم اتخاذ تدابير ضد مصنع "أفانغارد" في موسكو، ومكتب تصميم صناعة الآلات في مدينة تولا، ومركز التدريب لإعداد المتخصصين في قوات الصواريخ بمدينة غاتشينا.

وتشمل العقوبات فرض حظر على الولايات المتحدة لشراء منتجات من هذه الشركات، والتدابير صالحة بدءا من 14 مايو.

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تجدر الإشارة إلى أن القرار اتخذ وفقًا لقانون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلق بإيران وكوريا الشمالية وسوريا، تحظر الوثيقة نقل التكنولوجيات، التي تساهم في إنتاج الأسلحة النووية والكيميائية والبكتريولوجية إلى هذه البلدان.

يذكر أن أمريكا فرضت عقوبات جديدة ضد قوات التدخل السريع الشيشاني "تيريك".

ورد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن عقوبات الولايات المتحدة ضد فرقة التدخل السريع "تيريك" تتطلب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والرد على الإجراءات الأمريكية الهدامة.

هذا وتنوي الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدة مالية لكل دولة تحجم عن شراء الأسلحة الروسية.