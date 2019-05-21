كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال مراسل "سبوتنيك" أن اشتباكات عنيفة تدور في هذه الأثناء أثناء تصدي الجيش السوري لهجوم عنيف وواسع تشنه ميليشيات جبهة النصرة التي عملت خلال اليومين الماضيين على استقدام تعزيزات ضخمة لها مستغلة الهدنة التي أعلنها الجيش من جانب واحد.

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن قوات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربة مفخخة يقودها انتحاري قبل وصولها لهدفها على محور مدينة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي.

ونقل المراسل عن مصدر عسكري قوله إن قوات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري تمكنت من كشف عربة مفخخة كانت متجهة من محور بلدة الهبيط شرقا باتجاه مواقع الجيش السوري في بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي، وتم التعامل معها وتفجيرها قبل وصولها إلى هدفها.