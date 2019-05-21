كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء العراقي يقوم بأول زيارة له للكويت الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الكويت يوم الأربعاء في أول زيارة له للكويت بعد أن تولى منصبه في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي لرويترز إن زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت تهدف إلى ”استكمال زيارته لدول الجوار العراقي والتنسيق المشترك خصوصا بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة“ بين البلدين في الكويت في 12 مايو أيار الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين.

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وقال الهاشمي إن سياسة الكويت والعراق ”أصبحت متقاربة“ لاسيما بعد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران.

ونفى الهاشمي علمه بأي مبادرة أو وساطة يمكن أن يقوم بها العراق والكويت بين واشنطن وطهران.