قضت ابتدائية الحسيمة، أمس الاثنين، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم في حق أحمد الشيبي، والد المعتقل السابق على خلفية حراك الريف، زكرياء الشيبي، وذلك بتهمة التحريض على ارتكاب الجرائم، وإهانة هيأة منظمة قانونا، وإهانة رجال القوة العمومية.
وتعود فصول هذه القضية، إلى 8 ماي الجاري، عندما قام أحمد، الذي يقطن في منطقة بني بوعياش، ببث مباشر على صفحته في “فايسبوك”، عبر فيه عن استهجانه من الأوضاع في منطقة الريف، ورفضه الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك الشعبي في الحسيمة، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، يوم 10 ماي الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بالسجن على والد أحد معتقلي حراك الريف بسبب “لايف” فايسبوكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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