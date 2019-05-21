لفت وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، في تصريح له بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، الّتي كانت مخصّصة لاستكمال مناقشة مشروع ​قانون الموازنة​ العامة، إلى أنّه "تمّ اتخاذ قرارات تحدّد كيفيّة تخفيض المعاشات التقاعديّة للنواب، وهي تختلف بحسب عدد الدورات".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: تم اتخاذ قرارات تحدد كيفية تخفيض المعاشات التقاعدية للنواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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