قيومجيان لمتخرجي راهبات الأرمن الكاثوليك بالفنار: الانفتاح على الآخر يجنبنا الخوف

لفت وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​، خلال حفل تخرج أقامته مدرسة "هريبسيميانتس" لراهبات ​الأرمن​ الكاثوليك في ​الفنار​، لدفعة من طلاب المرحلة الثانوية برعاية الرئيسة العامة لرهبنة الحبل بلا دنس "أروسياك ساجونيان"، إلى أنّ "هذا التخرّج نتيجة سنوات من الدراسة هو خطوة إلى الأمام نحو المستقبل"، معربًا عن فخره بمشاركته في هذا الحفل.

واستذكر الراهبة رمينيه مكاروسيان في الذكرى الأربعين لرحيلها، مشيرًا إلى "ذكرياته مع الراهبة المؤمنة الّتي تعرّف إليها في صغره وطبعت في ذكرياته، فهي كانت رمز الاخلاص والخدمة للمجتمع وللاطفال".

وأكّد قيوميجان للطلاب انّهم "سيواجهون تحديات كثيرة، لكنّه مقتنع تمامًا بأنّهم سينجحون في الإستفادة من كلّ الوسائل المتاحة لهم للنجاح في حياتهم المهنية المستقبليّة"، منوّهًا إلى أنّ "منذ 40 سنة كنت مثل بعضكم، لا أعرف ماذا أريد أن أتخصّص وأين سأتوجّه، وتردّدت في الطريق الّتي سآخذها، ولكن الأكيد أنّ الطموح كان يرافقني وكذلك النجاح، لذا تمسّكت بمحرّكين هما العمل الجاد والمثابرة".

وشدّد على أنّ "​الحياة​ نادرًا ما تكون نهرًا هادئًا طويلًا، بل انّها تختلف بين الإنخفاض والارتفاع والمعاناة ولحظات اليأس، ولكن في كلّ طريق مظلمة يظهر شعاع هو الإيمان، والإيمان بالله يعطي القوّة والأمل ويساعد في النهوض من المشكلة ومتابعة الطريق ومواجهة كلّ الصعوبات".

كما ركّز على أنّ "الانفتاح على الآخر يجنّبنا الخوف والانسحاب، لذا يجب أن يكون جزءًا من حياتنا". وتوجّه إلى المتخرجين قائلًا: "إحلموا كثيرًا، اعملوا بشقاء وحافظوا على الإيمان".