بطيش: رسم مقطوع 2 بالمئة على عدد كبير من المستوردات ونريد بناء اقتصاد منتج

شدّد وزير الإقتصاد ​منصور بطيش​، على أنّ "هدفنا زيادة إنتاجنا ونريد إعادة بناء اقتصاد منتج في ​لبنان​"، لافتًا إلى أنّ "المالية العامّة مهمّة جدًّا وقد أصبحنا في المراحل الأخيرة من دراسة مشروع فانون الموزانة العامة".

وركّز في كلمة مشتركة مع وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، عقب جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، على أنّ "علينا أن نحسن الخدمات والعمل على زيادة إنتاجنا وهذا الأمر سينعكس إيجابًا على المواطن"، مبيّنًا أنّ "العمل كان وثيقًا مع أبو فاعور، والعمل جيد في التعاون بيننا".

وأعلن بطيش أنّه "تمّ فرض رسم مقطوع 2 بالمئة على كلّ المستوردات، باستثناء ​الأدوية​ والسيارات الصديقة للبيئة والآلات الّتي تستعمل للاقتصاد والإنتاج"، موضحًا أنّ "القرارات أعدّت لحماية صناعاتنا ولتأمين فرص العمل كي لا يغادر شبابنا". وشدّد على أنّ "​البنزين​ لن يرتفع، ويهمنا أن نأكل جبنة لبنانية لا فرنسية، ومن يريد الجبنة الفرنسية "صحتين على قلبه" ولكنه سيدفع 2 بالمئة".

ووعد اللبنانيين بأن "نعمل أكثر لزيادة الإنتاج والتشدّد بمكافحة التهريب والتهرّب الضريبي، ولدينا عمل متكامل وعلينا واجبات بحماية المستهلك وذلك من خلال التوعية".