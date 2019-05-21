قسم الصحة العامة أغلق مسلخ صور البلدي موقتا لإجراء إصلاحات

كشف قسم الصحة العامة في صور برئاسة الدكتور وسام غزال وبرفقة فريق من المراقبين الصحيين في ​وزارة الصحة العامة​، على مسلخ صور البلدي بعد تزايد شكاوى المواطنين من الروائح الكريهة المنبعثة من أقنية ​الصرف الصحي​، وتكاثُر الحشرات الّتي تحمل خطورة نقل ​الأمراض​ وتسبّب بضرر صحي وبيئي كبير.

وتمّ الكشف على بعض المنازل المتضرّرة من جرّاء سوء شبكة الصرف الصحي وغياب "الفلاتر" الّتي تمنع انبعاث الروائح الكريهة.

وبالتنسيق مع رئيس ​بلدية صور​ ​حسن دبوق​، تمّ إغلاق المسلخ موقتًا إلى حين إجراء الإصلاحات اللازمة ضمن المواصفات المطلوبة، الّتي تضمن عدم تكرار المشكلة، حفاظًا على السلامة العامة.

في هذا الإطار، لفت غزال إلى أنّ "داخل المسلخ نظيف، ولكن المشكلة تكمن بالصرف الصحي التابع له، وحفاظًا على المسلخ ومحيطه اتّخذنا هذا القرار إلى حين تسوية الأمور لإعادة فتحه".