النشرة: بلدية حاصبيا تعلن عن إيجاد جهة معنية لشراء زيت الزيتون عن الموسم الفائت

أفاد مراسل النشرة بأن "بلدية حاصبايا أعلنت في بيان عممته على مزارعي الزيتون في البلدة عن تمكنها من ايجاد جهة معينة لشراء زيت الزيتون عن الموسم الفائت للعام 2018-2019".
وأوضح أن "رئيس البلدية لبيب الحمرا لفت إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من وقوف البلدية الدائم الى جانب المزارعين ودعمهم ومساعدتهم على تصريف انتاجهم من زيت الزيتون في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة".
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