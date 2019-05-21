النشرة: بلدية حاصبيا تعلن عن إيجاد جهة معنية لشراء زيت الزيتون عن الموسم الفائت

أفاد مراسل النشرة بأن "بلدية حاصبايا أعلنت في بيان عممته على ​مزارعي الزيتون​ في البلدة عن تمكنها من ايجاد جهة معينة لشراء ​زيت الزيتون​ عن الموسم الفائت للعام 2018-2019".

وأوضح أن "رئيس ​البلدية​ لبيب ​الحمرا​ لفت إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من وقوف البلدية الدائم الى جانب ​المزارعين​ ودعمهم ومساعدتهم على تصريف انتاجهم من زيت الزيتون في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة".