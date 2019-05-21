خليل: اليوم محطة مهمة مع إنجاز الموازنة بأرقام عجز مشجعة ومسار إصلاحي حقيقي

شدّد وزير المال علي حسن خليل، على أنّ "اليوم محطّة مهمّة مع إنجاز الموازنة بأرقام عجز مشجّعة، ومسارٍ إصلاحي حقيقي. وستكون لها انعكاسات إيجابيّة اقتصاديًّا وماليًّا".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، على أنّ "النتيجة تكشف أنّ ضخّ الشائعات خلال الأيام الماضية كان للتشويش على مشروعٍ ستثبت الأيام أهميّته".
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