خليل: اليوم محطة مهمة مع إنجاز الموازنة بأرقام عجز مشجعة ومسار إصلاحي حقيقي

شدّد وزير المال ​علي حسن خليل​، على أنّ "اليوم محطّة مهمّة مع إنجاز ​الموازنة​ بأرقام عجز مشجّعة، ومسارٍ إصلاحي حقيقي. وستكون لها انعكاسات إيجابيّة اقتصاديًّا وماليًّا".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، على أنّ "النتيجة تكشف أنّ ضخّ الشائعات خلال الأيام الماضية كان للتشويش على مشروعٍ ستثبت الأيام أهميّته".