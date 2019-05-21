أصدر الرئيس الأوكراني الجديد ​فولوديمير زيلينسكي​ مرسومًا يحدد 21 تموز موعدًا للانتخابات البرلمانية المبكرة. وأكّد زيلينسكي، أمس، أنه حل ​مجلس النواب​ استعدادًا لإجراء انتخابات مبكرة جديدة، مشيرًا إلى أن "​الانتخابات​ ستعطي حزبه الجديد فرصة لكسب مقاعد لأول مرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أوكرانيا يحدد 21 تموز موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.