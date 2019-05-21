بوغدانوف يستقبل سفير الإمارات ويبحثان الوضع في منطقة الخليج

ذكرت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان، أن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​ نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​، استقبل سفير ​الإمارات العربية المتحدة​ لدى ​روسيا​ معضد الخييلي، وبحثا عددًا من القضايا المهمة، من بينها الوضع في منطقتي الشرق الأوسط و​الخليج​".

وأوضحت الوزارة أنه "تم خلال اللقاء تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الراهنة بشأن تنمية التفاعل متعدد الجوانب بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك جدول الاتصالات والفعاليات الثنائية"، مشيرة إلى أنه "تمت مناقشة الجوانب الرئيسية للوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج".

يذكر أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ قامت، على خلفية تفاقم الوضع حول ​إيران​، بنشر ما لا يقل عن سبع سفن حربية في منطقة الخليج وما حولها، وقامت بنقل نظام صواريخ باتريوت المضادة للطائرات. وأوضح ​البنتاغون​ أن هذه الإجراءات إنما هي رد على وجود إشارات على الاستعدادات الإيرانية المتزايدة للقيام بعمليات هجومية ضد ​القوات الأميركية​.