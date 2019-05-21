الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة"

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن "وحدة من ​الجيش السوري​ دمرت مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لمجموعات تتبع تنظيم "​جبهة النصرة​" الإرهابي في ​ريف حماة​ الشمالي".

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