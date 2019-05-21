سانا: الجيش السوري يرد على اعتداءات "النصرة" في ريف إدلب الجنوبي

أفادت وكالة "سانا" السورية أن "​الجيش السوري​ رد على اعتداءات مسلحي "​جبهة النصرة​" ودمر عدداً من أوكارهم في قريتي عادبين وبعربو وبلدة الهبيط ب​ريف إدلب الجنوبي​، كما إستهدف آليات للمجموعات الإرهابية على محور كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي"، مشيرة الى أن "المجموعات الإرهابية إستهدفت بالقذائف الصاروخية حي مساكن السبيل ومحيط دوار شيحان في مدينة حلب، ما أدى لإصابة 6 مدنيين بجروح".

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