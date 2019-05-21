ماي: عرضنا اتفاقا جديدا حول بريكست للخروج من الطريق المسدود

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها عرضت "اتفاقًا جديدًا على البرلمان حول بريكست للخروج من الطريق المسدود"، مشيرة الى أن "اتفاق بريكست الجديد ينطوى على تغييرات مهمة لبريطانيا".
وأوضحت ماي أن "مشروع اتفاقية الانسحاب سيتضمن إجراء تصويت على إجراء استفتاء آخر"، محذرة من "إيقاف البرلمان الأوروبي لبريكست، فعدم التوصل لاتفاق بشأنه يعني الذهاب لانتخابات واستفتاء جديد".
وشددت على أنه "يجب على الجميع تحمل المسؤولية بشأن بريكست وإنهاء الجدل بشأنه"، معتبرة "أننا نجازف بضياع فرصة كبيرة تعد بمستقبل أفضل لبريطانيا".
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