ماي: عرضنا اتفاقا جديدا حول بريكست للخروج من الطريق المسدود

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ أنها عرضت "اتفاقًا جديدًا على البرلمان حول ​بريكست​ للخروج من الطريق المسدود"، مشيرة الى أن "اتفاق بريكست الجديد ينطوى على تغييرات مهمة ل​بريطانيا​".

وأوضحت ماي أن "مشروع اتفاقية الانسحاب سيتضمن إجراء تصويت على إجراء استفتاء آخر"، محذرة من "إيقاف ​البرلمان الأوروبي​ لبريكست، فعدم التوصل لاتفاق بشأنه يعني الذهاب ل​انتخابات​ واستفتاء جديد".

وشددت على أنه "يجب على الجميع تحمل المسؤولية بشأن بريكست وإنهاء الجدل بشأنه"، معتبرة "أننا نجازف بضياع فرصة كبيرة تعد بمستقبل أفضل لبريطانيا".