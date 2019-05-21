الجراح: جلسة الحكومة غدا ستتم فيها القراءة النهائية لمشروع الموزانة

أعلن وزير الإعلام ​جمال الجراح​ خلال تلاوته مقررات جلسة ​مجلس الوزراء​ أنه "تم الطلب من جميع الإدارات إتخاذ الإجراءت القانونية بحق المؤسسات التي يستثمرها أجانب بشكل مخالف للقانون أو تلك التي تستعين بعمال أجانب لا يحوزون على إجازة عمل قانونية، تم تكليف ​وزارة المالية​ والخارجية إعداد مشروع مرسوم بزيادة رسوم على الاعمال القنصلية في الخارجية، وتكليف ​وزارة الخارجية​ إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتأشيرات الدخول الى ​لبنان​ مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ المعاملة بالمثل، كما تم تكليف وزارة الخارجية لإعداد مشروع مرسوم بتنظيم قسم جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، تم تكليف ​وزارة الأشغال​ رفع التعرفة على فتح صالون الشرف وتصبح 500 ألف ليرة لكل ساعة يفتح فيها الصالون لشخص واحد و100 ألف تضاف عن كل شخص مرافق يتجاوز عمره الـ18 سنة"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء وافق على طلب وزير الإقتصاد فرض رسوم نوعية حماية للمنتجات لوطنية وفقدا لطلب الوزير والجدول المرفق بهذا الطلب".

وأوضح الجراح أنه "اليوم تم الإنتهاء من الأرقام والقوانين المرفقة"، معلنا أنه "سيتم عقد جلسة يوم غد عند الساعة الواحدة والنصف تتم فيها القراءة النهائية لمشروع الموزانة"، لافتا الى أن "التعديلات والإضافات سيعمل عليها اليوم وزير المالية وغدا سيكون هناك قراءة نهائية يليها مؤتمر صحافي لرئيس الحكومة ووزير المال".