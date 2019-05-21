ريا الحسن: رفع الرسم على رخص الزجاج الداكن ليصبح مليون ليرة

أعلنت وزيرة الداخليات والبلديات ​ريا الحسن​، بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، أنّه "تمّ رفع الرسم على رخص الزجاج الداكن إلى مليون ليرة لبنانية، ومردود اللوحات العموميّة غير المباعة والمسترجعة وعددها نحو 2500 هو بحدود 140 مليار ليرة".

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