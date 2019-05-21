رويترز: لبنان سدد سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار الإثنين بمساعدة المصرف المركزي

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "​لبنان​ سدّد سندات دوليّة بقيمة 650 مليون دولار الاثنين، بمساعدة ​المصرف المركزي​". وكان قد لفت وزير المال علي حسن خليل، في تصريح للوكالة يوم السبت، إلى أنّ "الحكومة تعتزم تقليص نحو تريليون ليرة (660 مليون دولار) من تكلفة خدمة الدين عن طريق إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة".

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