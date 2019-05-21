لأسباب سياسية وأمنية.. نجم آرسنال لن يخوض نهائي “اليوروباليغ”

قال أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء إن لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان لن يكون ضمن التشكيلة التي ستخوض نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي في باكو.

وكانت مشاركة لاعب منتخب أرمينيا في المباراة النهائية يوم 29 مايو محل شك بسبب الصراع الدائر بين أذربيجان وبلده أرمينيا.

وقال أرسنال في بيان ”درسنا بشكل كامل كل الخيارات بالنسبة لميكي حتى يكون ضمن تشكيلتنا لكن بعد مناقشة الأمر معه ومع أسرته اتفقنا بالإجماع على عدم سفره معنا“.

وأضاف ”أرسلنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لنعرب عن قلقنا العميق من هذا الموقف. ميكي كان لاعبا مهما في مسيرتنا نحو النهائي ولذلك فإنها خسارة كبيرة لنا“.

وتابع ”نشعر بالحزن أيضا لأن لاعبا سيغيب عن نهائي بطولة أوروبية كبيرة في ظروف كهذه، لأنه شيء نادرا ما يحدث في مسيرة لاعبي كرة القدم“.

Advertisements

وشارك مخيتاريان في 39 مباراة مع أرسنال بجميع المسابقات هذا الموسم وسجل ستة أهداف. وفاز اللاعب البالغ من العمر 30 عاما بلقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد في 2017.

وكتب في حسابه على إنستجرام ”هذا نوع من المباريات لا يأتي كثيرا لنا كلاعبين ويجب أن أعترف بأن غيابي يؤلمني كثيرا.

”سأساند زملائي! لنعيد الكأس إلى الديار“.

وأبدى أرسنال خيبة أمله الأسبوع الماضي بسبب توزيع تذاكر المباراة النهائية وطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفسير قراره بإقامة اللقاء في أذربيجان.

ودافع الاتحاد الأوروبي عن القرار قائلا إن النهائي الإنجليزي الخالص أمر لم يكن من الممكن توقعه وقت اختيار الملعب وتعهد بالتعاون مع الناديين لمساعدة المشجعين.