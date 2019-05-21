شاب يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بأزرو

استفاقت ساكنة دوار أيت حدو، التابع ترابيا لمركز سيدي عدي بدائرة أزرو، اليوم الثلاثاء، على جريمة قتل بشعة، نفذها شاب ثلاثيني، قام بنحر زوجته من الوريد إلى الوريد.

وقالت مصادر “اليوم 24″، إن شابا في الثلاثينيات أقدم على ارتكاب جريمة بشعة، حيث ذبح زوجته التي تبلغ من العمر 27 سنة، ولهما طفلين.

وأضاف المصدر ذاته، أن الزوجين كانا على خلاف من قبل، ويعيشان بعيدا عن بعضهما البعض، وبعد تدخل بعض الأقارب لصلح بينهما، التحقت ببيت الزوجية في بداية شهر رمضان، لتنهي حياتهما صباح اليوم بطريقة مروعة.

هذا وقد سلم الزوج مرتكب الجريمة نفسه بعد ذلك، إلى عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، فيما تم نقل جثة الهالكة لقسم الأموات بمستشفى 20 غشت.