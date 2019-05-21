رشيد الوالي: حاتم عمور نجم السنة بامتياز

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قال الفنان رشيد الوالي، ليلة أمس الاثنين، إن المغني حاتم عمور نجم السنة بامتياز، نتيجة النجاح، الذي حققته أغنيته “إلى راح الغالي”، الترويجية للمسلسل الرمضاني “الماضي لا يموت”.
ونشر الوالي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورته مع عمور، وكتب له فيها: “شكرا لك عزيزي حاتم عمور على الأغنية الرائعة إلى راح الغالي، التي ساهمت بشكل رائع في الدعاية لمسلسل “الماضي لا يموت”.. أنت نجم السنة بامتياز”.
وقدم الفنان حاتم عمور، أغنيته لفائدة مسلسل “الماضي الذي لا يموت”، الذي يؤدي الوالي بطولته، ظنا منه أنها ستكون أغنية الـ”جنيرك”، قبل أن يفاجأ بأنها أغنية ترويجية للعمل فقط، لكنه تقبل الأمر بصدر رحب، حسب ما أبرز في منشوراته على مواقع التواصل.
وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وروجت للمسلسل الرمضاني، الذي يلقى إشادة من طرف الجمهور بشكل ملفت للانتباه، وتشارك في بطولته إلى جانب الوالي الفنانة فاطمة خير.
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