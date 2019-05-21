“آدم”.. فيلم المغربية مريم التوزاني يعرض في مهرجان كان السينمائي

عرض الفيلم المغربي “أدم”، أمس الاثنين، ضمن فعاليات الدورة 72 من مهرجان كان السينمائي، وهو من إخراج مريم التوزاني.

وحضر طاقم الفيلم المغربي على السجاد الأحمر للمهرجان العالمي، من بينهم الممثلة نسرين الراضي، التي شاركت صورها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وتجسد بطولة فيلم “آدم” كل من لبنى أزبال، والراضي، وتتمحور قصته حول صداقة بينهما، على الرغم من ظروف كل واحدة منهما، إذ تحمل إحداهن جنينا في أحشائها، أما الأخرى فترغب في استعادة ثقتها في الحياة والعيش كما تريد.

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صور فيلم “آدم” في مدينة الدارالبيضاء عام 2018، وهو من إنتاج نبيل عيوش، بالشراكة مع أمين بنجلون، و”باتريك كوينت”.

ويعتبر فيلم آدم، الذي أخرجته زوجة المنتج، والمخرج نبيل عيوش، ثالث تجاربها في الاخراج، بعد فيلمين قصيرين بعنوان: “عندما ينامون”، و”آية تذهب إلى الشاطئ”، علما أنها دخلت عالم التمثيل عبر الفيلم، الذي أخرجه زوجها، وحمل عنوان “غزية”.

وسبق أن مثل عيوش المغرب في مهرجان كان بفيلمه المثير للجدل “الزين لي فيك”.

يذكر أن فيلما مغربيا آخر عرض في دورة 2019 من مهرحان كان السينمائي، هو “معجزة القديس المجهول”، للمخرج علاء الدين الجم.