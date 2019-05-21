بسبب الشهب الاصطناعية ورمي القارورات.. الجامعة تعاقب أندية الوداد وطنجة والجديدة

أنزلت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبات مالية جديدة على الوداد البيضاوي، بسبب شعب جماهيره، في المباراة الأخيرة أمام اتحاد طنجة، عن الجولة 27 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، كما عاقبت أيضا فريقي اتحاد طنجة والدفاع الجديدي.

وأصدرت الجامعة، بلاغا رسميا، جاء فيه أن ” اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اجتمعت ذ مساء يوم الاثنين 20 ماي 2019، وأصدرت القرارات التالية:

– بالنسبة للبطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الأول:

* الجولة 29 :

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+ تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بنادي اتحاد طنجة وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 10 آلاف درهما لرمي جماهيره القارورات على أرضية الملعب، مما أدى إلى توقيف المباراة التي جمعته بنادي اتحاد طنجة في مناسبتين وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي اتحاد طنجة مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بنادي الوداد الرياضي وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بنادي حسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.