النقب: إصابة امرأة في انهيار جدار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة (51 عاما) من سكان ضواحي قرية كسيفة بالنقب، جنوبي البلاد، بجراح متوسطة، إثر انهيار جدار في عمارة سكنية في القرية، عصر اليوم، الثلاثاء.
وأفادت مصادر طبية، بأنها بأن طواقم الإسعاف قدموا العلاج الأولي اللازم لامرأة من قرية كسيفة.
وأضافت المصادر أن المرأة أصيبت في القسم العلوي من جسدها، في حادثة انهيار جدار إحدى العمارات السكنية في الحي حيث تسكن، وأوضحت المصادر أن إصابتها قدرت بالمتوسطة.
ونقلت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" المصابة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.
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