انت الان تتابع تفاصيل خبر روسيا تكشف معلومات حول انتشار لـ"داعش" في أفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 05:52 مساءً - كشف مسؤول أمني روسي اليوم الثلاثاء، عن وجود نحو 5 آلاف مسلح من تنظيم الدولة "داعش" في المناطق الشمالية من أفغانستان.

جاء ذلك خلال كلمة لمدير جهاز الأمن الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أمام رؤساء الأجهزة الأمنية التابعة لبلدان رابطة الدول المستقلة، خلال زيارة إلى جمهورية طاجيكستان، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وقال بورتنيكوف: إنّ "انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة​​​، يثير قلقنا"، مضيفاً: إنه "في تلك المناطق يتمركز 5 آلاف مسلح من ولاية خراسان فرع داعش".

Advertisements

وبيّن المسؤول الروسي أنّ بلاده حصلت على معلومات موثوقة بشأن امتلاك هؤلاء المسلحين طائرات مسيرة ومواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، وأنهم يستخدمون الطائرات المسيرة.

ولفت إلى أن "الإرهابيين يستخدمون بشكل متزايد المدفوعات الإلكترونية والعملات المشفرة لنقل الأموال التي وردت من بعض الدول والمنظمات التي تدعم الشبكة الإرهابية العالمية".

يشار إلى أن القوات الأمنية الأفغانية قتلت أمس الاثنين، 4 عناصر من تنظيم "داعش"، في ولاية ننكرهار شرقي البلاد.

وتتكون "رابطة الدول المستقلة" من 12 بلداً هي: روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان، إلى جانب كل من كازاخستان، وقرغيزيا، وطاجكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان.