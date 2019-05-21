انت الان تتابع تفاصيل خبر "فيسبوك" تغلق صفحات مؤسسة داعمة للقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 05:52 مساءً - أعلنت "مؤسسة القدس الدولية" أن منصة "فيسبوك" أغلقت عدداً من صفحاتها، وحظرت حسابات معظم المشرفين عليها.

ويتابع صفحة المؤسسة الرئيسية على "فيسبوك" التي تحمل اسم "مؤسسة القدس الدولية"، وتعتبر أكبر صفحة متعلقة بأخبار القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، أكثر من مليون متابع من مختلف دول العالم، ويتفاعلون مع إصداراتها الإعلامية المتعلقة بواقع مدينة القدس وإجراءات الاحتلال بحق أهلها ومقدساتها.

وقالت المؤسسة في بيان، تابعه "الخليج 365"، إنها ترى في هذا الإجراء "استكمالاً لسياسة المنصة العالمية في محاربة المحتوى الفلسطيني، وتقييد وصوله إلى الجمهور؛ بهدف حجب الرواية الفلسطينية المحقة عن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الصفحات المناصرة للقضية الفلسطينية".

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وأكدت المؤسسة أن إغلاق صفحتها "يأتي في سياق سياسة تكميم الأفواه الداعمة للقضية الفلسطينية، وتغييب صوت القدس وفلسطين"، مؤكدة أن فريق عملها على مواقع التواصل الاجتماعي "لم ينتهك معايير سياسة الفيسبوك، وكان ملتزماً بتقديم رسالة مهنية عادلة".

المؤسسة اتهمت إدارة منصة فيسبوك بأنها بدأت بتقييد وصول منشوراتها لمتابعي صفحتها على فيسبوك منذ بداية عام 2018.

وبينت أن التقييد توسع نطاقه "بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي؛ حيث قامت المؤسسة بإطلاق حملة ونشر سلسلة من الإنتاجات الإعلامية، تؤكد الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في مدينة القدس المحتلة".

واستنكرت المؤسسة "هذا الإجراء العنصري الذي قامت به إدارة الفيسبوك، في الوقت الذي تسمح لمؤسسات الاحتلال ومتحدثيه ببث خطاب يكرس الإجرام والاحتلال والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني"، مؤكدة استمرارها في رسالتها "الداعمة للقدس وفلسطين، والعمل على فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".