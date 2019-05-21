قايد صالح: الانتخابات مخرج للأزمة في الجزائر

أعلن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنّ إجراء الانتخابات هو مخرج للأزمة في البلاد.

وقال صالح، الاثنين: "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة"، مضيفا: "من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات"

ودعا رئيس الأركان الجيش الجزائري كل العقلاء للالتفاف حول مسعى الانتخابات لإخراج البلاد من أزمتها، كما قال.​

وكان مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، قد قال لرويترز، الأحد، إن الانتخابات قد تؤجل بسبب "صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم، إلى جانب المعارضة في الشارع".