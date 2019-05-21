قايد صالح: الانتخابات مخرج للأزمة في الجزائر

أعلن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنّ إجراء الانتخابات هو مخرج للأزمة في البلاد.
وقال صالح، الاثنين: "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة"، مضيفا: "من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات"
ودعا رئيس الأركان الجيش الجزائري كل العقلاء للالتفاف حول مسعى الانتخابات لإخراج البلاد من أزمتها، كما قال.
وكان مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، قد قال لرويترز، الأحد، إن الانتخابات قد تؤجل بسبب "صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم، إلى جانب المعارضة في الشارع".
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