واشنطن تحذر طهران من الاختباء وراء محاورها

ونقلت "الجزيرة" عن بومبيو قوله، " لم نصل لخلاصة قاطعة تحدد من يقف وراء الهجمات الأخيرة ومحتمل جدا أن تكون إيران".

وحذّر بومبيو، طهران من "الاختباء وراء محاورها"، مؤكداً أن "أي هجوم تتعرض له مصالحنا من إيران او محاورها سنرد عليه بطريقة مناسبة".



وكان خلية الإعلام الحربي قد أعلنت، أول أمس الأحد، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية.