نجم ليفربول يشعل خلافاً بين زيدان ورئيس ريال مدريد

الدولي السنغالي على رادار النادي الملكي، لتدعيم صفوف الفريق، في سوق الانتقالات الصيفي، حيث يرغب "زيزو" في ضمه للفريق، مُنذ موسمين.

وقال إدواردو في تصريحات لفضائية التشرينجو: "زيدان لديه خلافات مع مجلس الإدارة حول تيبوا كورتوا، لأنه يريد استمرار كيلور نافاس".



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وأضاف: "بول بوجبا (لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد) أقرب مما نعتقد من ريال مدريد".

وواصل: "ماني الذي يريده زيدان أنّ يأتي للفريق في الصيف، فلورنتينو بيريز رفضه، لأن ليفربول طلب الحصول على 200 مليون يورو".

وأنهى: "زيدان يصر على ضم ماني، لكن فلورنتينو ومجلس الإدارة يروا أنّ السعر مُبالغ فيه، ويرى بيريز كذلك أنّ فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو يستطيعان تقديم ما يقدمه ساديو ماني".

يُذكر أنّ زيدان صرّح من قِبل وألمح عن إمكانية رحيله إذا لم يكن هوا المتحكم الأول في الفريق قائلًا: "أنا المدرب وأنا من أقرر من يلعب ومن يجلس على مقاعد البدلاء، وإذا حدث غير ذلك سأرحل".

